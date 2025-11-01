Haos pe Aeroportul Berlin-Brandenburg. Drone neautorizate au oprit traficul aerian

Din cauza alertei cu drone neidentificate, operațiunile de zbor pe Aeroportul Berlin-Brandenburg (BER) au fost oprite integral. Decolările și aterizările au fost suspendate timp de aproape două ore, mai exact între orele 20:08 și 21:58. În timpul acestei închideri, „o serie întreagă de zboruri” au fost nevoite să fie redirecționate către alte orașe germane.

Purtătorii de cuvânt ai aeroportului au confirmat că decizia a fost luată după ce un martor a raportat prezența unei drone, confirmată ulterior de ofițerii de patrulă. Deși survolul a încetat, dispozitivul nu a fost localizat.

Zboruri Deviate în Europa

Blocajul a afectat zeci de zboruri, care au fost redirecționate către alte aeroporturi germane. Printre cursele deviate se numără un zbor de la Londra la Berlin, al cărui pilot a invocat direct activitatea dronelor ca motiv al devierii către Hamburg dar și zboruri din Stockholm, Antalya și Helsinki.

Contextul amenințării cu drone

Acest incident nu este unul izolat, ci face parte dintr-o serie tot mai mare de perturbări cauzate de dronele neautorizate la nivel european și național. La începutul lunii octombrie, traficul pe Aeroportul din München, al doilea ca mărime din Germania, a fost de asemenea perturbat pentru scurt timp de activitatea unei drone de origine necunoscută.

Fenomenul subliniază vulnerabilitatea operațiunilor aeriene în fața utilizării neautorizate a dronelor, forțând autoritățile să ia măsuri de securitate imediate, dar costisitoare.