„Nu știm exact ce se întâmplă pentru că nu a existat o comunicare începând cu ora 12.30 de când am ajuns la aeroport. Am primit e-mail că avem întârziere de două ore și jumătate până la 16.15, dacă nu mă înșel. După care a mai fost încă o amânare și încă o amânare până la 19.05 după care până la 20.30 și ultima dată, ultima amânare pentru orele 22.30. Nu a venit nimeni din cadrul companiei să ne comunice o situație, ce s-a întâmplat pentru că sunt alte aeronave de la această companie Ryanair care au decolat către Salonic sau către Milano.

Eu personal am zburat de mai multe ori cu această companie și nu am avut niciodată probleme, dar ceea ce se întâmplă pur și simplu acum este de neimaginat. Suntem de la 12.30 în aeroport. Sunt familii cu copii, cred că ați văzut și de o altă fotografie, care sunt venite din Suceava, au mai bine de 20 de ore de când sunt pe drumuri cu destinația Skiathos în Grecia pentru a-și petrece vacanța și marea majoritate a pasagerilor care călătoresc către Skiathos au ca destinație o altă insulă.

Adică trebuie să meargă cu feribotul, dar feribotul, la ora la care s-a reprogramat zborul, nu va mai funcționa. Adică programul este practic dat peste cap acestor oameni. Familia este supărată, panicată, dezamăgită.

Nu știu dacă există persoane cu nevoi speciale sau cu probleme de sănătate. Ce pot să vă spun, că sunt foarte multe familii, foarte multe persoane cu copii.

Majoritatea celor care călătoresc merg în concedii, merg în vacanță. Avionul, cred că, din ce am observat în momentul în care am făcut clipul online, este ca și grad de ocupare peste 80%. Și noi am încercat să luăm legătura cu reprezentanții companiei.

Nu am primit, din păcate, până acum o răspuns oficial, însă pe surse se pare că ar fi o problemă cu aeronava care trebuia să ajungă la destinație și că nici nu ar avea un alt avion disponibil.

Majoritatea celor care sunt în această situație neplăcută vor să facă plângeri, vor să facă reclamații majoritatea lor.

Repet, eu am mai călătorit cu această companie, nu s-a întâmplat până acum așa ceva. Și noi intenționăm să facem o sisizare în acest sens, pentru că suntem împreună cu un copil de 2 ani și 2 luni și suntem de 9 ore în aeroport.

Și printre explicațiile date, ne-au spus la ora 1 și jumătate, că pleacă acum aeronava din Palermo. După care ne-au spus că nu mai pleacă din Palermo, că vine o aeronavă de la Bergamo. După care ne-au spus că nu mai vine nicio aeronavă de la Bergamo.

Nu ne-a spus nimeni exact o situație clară și concretă. S-a stricat aeronava, ok, o înlocuim cu o altă aeronavă. Ne-au spus până acum că vin 3 aeronave”, a spus Claudiu Catană, unul dintre pasagerii care stau de la ora 12 în aeroport.