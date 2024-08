Potrivit Realitatea Plus, reforma fiscală se va pregăti în anul 2025, iar noile măsuri agreate ar urma să intre în vigoare din 2026.



CE TAXE AR PUTEA FI INTRODUSE



- Creșterea impozitului pe dividende (variantă vehiculată de la 8% la 10%)



- Impozitare progresivă



- Menținerea cotei unice (ar putea crește la 16)



- Creșterea cotei TVA



Sursa: Realitatea PLUS



GAURA DIN BUGET CONTINUĂ SĂ CREASCĂ



Experții sunt de părere că implementarea unor măsuri fiscale cu vizează creșterea încasărilor bugetare nu poate fi evitată, în condițiile în care în prima jumătate a anului deficitul a crescut la 63,67 de miliarde de lei (3,60%) față de 37,21 de miliarde de lei (2,32%) în primele șase luni din 2023, potrivit Realitatea Plus.



Ținta de deficit asumată pentru acest an: 5%