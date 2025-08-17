Europa și NATO fac scut în jurul lui Volodimir Zelenski la întânirea care va avea loc între președintele american Donald Trump și președintele ucrainean la Washington.

Din delegația care îl va însoți pe Volodimir Zelenski în capitala SUA fac parte cele mai grele nume din politica europeană:

Ursula Von der Leyen, președinta Comisiei Europene - va fi prezentă la cererea lui Volodimir Zelenski. Aceasta declarat azi că Ucraina trebuie să devină „un arici de oţel, de neînghiţit pentru potenţialii invadatori”. Președinta Comisiei Europene a accentuat nevoia unor garanţii de securitate robuste. „Trebuie să existe garanţii de securitate puternice pentru a proteja atât Ucraina, cât şi interesele vitale de securitate ale Europei. Ucraina trebuie să îşi poată menţine suveranitatea şi integritatea teritorială”, a spus ea, cu o zi înaintea reuniunii de la Washington.

"La cererea președintelui Zelenski voi participa mâine la întâlnirea cu președintele Trump și alți lideri europeni la Casa Albă", a declarat ea pe rețeaua socială X.

Mesajul lui Zelenski către Kremlin, înaintea întâlnirii cu Trump: ”Putin nu vrea să oprească uciderile, dar trebuie să o facă”

Mark Rutte, șeful NATO - Liderul Alianței Nord Atlantice este cunoscut ca având relații bune cu Donald Trump.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei - acesta a declarat presei, după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin: „Și cred că acesta este un progres bun… în ciuda uneia sau a două imagini tulburătoare pe care le-am fi putut vedea”, a spus Merz. „Presa din Rusia jubilează. Un pic mai puțin ar fi fost suficient”, a adăugat el.

Descriind summitul din Alaska drept o întâlnire de „lumini și umbre”, Merz a subliniat ca aspect pozitiv faptul că Trump nu a făcut concesii privind suveranitatea națională și granițele Ucrainei. „Nicio concesie teritorială înainte de un tratat de pace”, a insistat Merz.

Emmanuel Macron, președintele Franței - a confirmat participarea la această întâlnire importantă. "Președintele Republicii va călători la Washington (.) pentru a continua activitatea de coordonare între europeni şi Statele Unite ale Americii în scopul realizării unei păci juste și durabile, care păstrează interesele vitale ale Ucrainei și securitatea Europei", indică președinția franceză într-un comunicat.

Alexander Stubb, președintele Finlandei - cunoscând ca având relații bune cu președintele SUA, Donald Trump. Finlanda contează în această ecuație datorită proximității sale față de Rusia.

Giorgia Meloni, premierul Italiei - Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a confirmat că va călători la Washington pentru a participa la viitoarea întâlnire a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de la Casa Albă, programată luni, scrie The Independent.

Keir Starmer, premierul Marii Britanii - În timpul acestei întâlniri, Keir Starmer, alături de alți lideri europeni, "va reafirma că sprijinul său pentru Ucraina va continua cât timp va fi necesar", potrivit unui comunicat al Downing Street.

Volodimir Zelenski anunțase sâmbătă dimineață că intenționează să se deplaseze luni la Washington pentru a discuta cu omologul său american Donald Trump, după întâlnirea acestuia din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina. Președintele american Donald Trump a confirmat apoi că se va întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski luni după-amiază în Biroul Oval.



Întâlnirea din Alaska între președinții Trump și Putin nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuțiile fără a face vreo declarație despre o posibilă încetare a focului în Ucraina și fără a anunța rezultate concrete.



Rusia vrea ca Ucraina să-i cedeze patru regiuni ocupate parțial de forțele sale (Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson), în afară de peninsula Crimeea anexată deja de Moscova în 2014, și să renunțe la livrările de arme occidentale către Kiev și la orice intenție de aderare la NATO.



Aceste cerințe sunt inacceptabile pentru Kiev, care dorește o încetare necondiționată și imediată a focului și garanții de securitate solide.

