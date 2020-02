Grav accident rutier în județul Argeș. Bătrân de 86 de ani lovit de mașină

Bătrânul nu a fost văzut de șoferul unei mașini, un bărbat de 44 de ani din localitate, și a fost lovit și trântit violent la pământ, suferind o rană vizibilă la cap și la un picior.

O ambulanță a fost solicitata la fața locului, iar echipajul medical l-a stabilizat, apoi a plecat cu el către Spitalul Judetean de Urgenta din Pitești.

Poliția a blocat accesul pe strada respectivă până la finalizarea cercetărilor și i-a întocmit șoferului neatent dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Politistii confirma ca soferul nu era sub influenta baturilor alcoolice sau a drogurilor, are permis de conducere, iar ancheta continua cu barbatul in stare de libertate.