Gigi Becali, care a ispășit deja o pedeapsă cu închisoarea, susține că, un șef de închisoare i-a mărturisit că cei din Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) fac totul că să evite acordarea acestor zile libere celor întemnițați, totul pentru ca opinia publică să nu considere că detenția este ceva ușor.

„Mie nu mi-e rușine de nimic, tot ce am făcut, am făcut cu demnitate, fără să fur de la nimeni și am mai făcut și pușcărie. Mie acum mi-e teamă de judecători. Eu mă certam cu procurorii, îi luam la mișto. Mi-a spus un avocat, „băi Gigi, nu face din astea, că te bagă la pușcarie”. Mie, directorul de pușcărie mi-a spus că mi-ar da zile libere, dar nu îl lasă cei din conducerea ANP, pentru că va spune opinia publică despre închisoare că este ceva ușor. Orice deținut cu regim deschis are dreptul la 15 zile libere pe an. Deci, Elena Udrea ar putea beneficia chiar și de 2 zile libere pe lună, pentru că sunt doar 12 luni. Dar nu se vrea acest lucru”, a declarat Gigi Becali în emisiunea „Culisele Statului Paralel”.

Silvia Uscov, avocata Elenei Udrea, critică decizia Ministerului Justiției de a elimina abaterea disciplinară pentru judecătorii care nu mai țin cont de deciziile Curții Constituționale a României și spune că a fost luată în schimbul unor promisiuni de la Bruxelles.

„Am sesizat că există consens politic pentru a elimina această abatere disciplinară. Motivul este o promisiune de ridicare a MCV, dar care este doar un argument politic. Sau li s-a promis că o să intrăm în Schengen, ori această eliminare este cuprinsă în PNRR. Este importantă legiferarea CCR, altfel nu vor mai fi respectate drepturile minime ale cetățenilor. Bruxelles-ul ne spune că interesele financiare ale Uniunii Europene sunt deasupra drepturilor cetățenești”, a declarat Silvia Uscov.

Avocata a spus că a vizitat-o pe Elena Udrea în penitenciar pentru a discuta despre demersurile legale pe care trebuie să le facă în dosare, dar și despre eliminarea sancționării judecătorilor care nu respectă deciziile CCR.