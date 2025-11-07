„Un domn general în rezervă, Ciucă, care a scris o carte Ostaș în slujba țării, a cheltuit pentru promovarea acelei cărți pe panourile acelea negre oribile din toate autostrăzile și colțurile României vreo 4 milioane de euro. Nimeni nu a spus nimic despre lucrurile astea, deși noi, cei de la AUR, am făcut o sesizare penală. Nimic, absolut nimic!”, a declarat Piperea.

Juristul a amintit și o presupusă campanie derulată pe TikTok de Partidul Național Liberal, în valoare de „200.000-300.000 de euro”, în contextul căreia susține că PNL ar fi promovat un „candidat suveranist împotriva altui candidat suveranist”:

„Acest partid, PNL, a fost cel care, dovedit cu acte de la ANAF și cu anchete jurnalistice, a plătit campania pe TikTok pentru câteva zeci de mii de conturi. Ați văzut vreo anchetă în această privință?’, a întrebat retoric Piperea.

În final, acesta a criticat transformarea formațiunii conduse în prezent de Ilie Bolojan:

„PNL nu mai este partidul liberal, conservator, de dreapta, de acum 20 de ani, de pe vremea lui Crin Antonescu. PNL-ul acesta este un fel de USR cu un pic de ștaif suplimentar, o anexă a USR. Dacă este de la USR, totul e permis. Acum nu mai e Fără penali în funcții publice, e Numai penali în funcții publice”, a conchis Gheorghe Piperea.