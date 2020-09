Gabriela Firea: ”Am suplimentat mijloacele de transport în comun, le-am dezinfectat, suntem pregătiți pentru începutul de an școlar”

”Am suplimentat mijloacele de transport în comun, le-am dezinfectat, suntem pregatiti pentru începutul de an școlar, chiar dacă, anul acesta, sunt emotii și incertitudini pentru toata lumea. Criza sanitara a vaduvit scolile si elevii de lucrurile care faceau din prima zi de scoala o sarbatoare. Parintii si profesorii sunt ingrijorati, iar elevii bulversati.

Acest fapt nu trebuie sa ne impiedice sa ne dorim sa fie un an scolar bun, cu rezultate! In ceea ce ma priveste, ca primar general si ca mama, am pregatit cu atentie acest inceput de an scolar. Voi continua sa fac tot ce tine de mine pentru ca elevii, profesorii si parintii sa fie in siguranta. Succes tuturor si multe reusite scolare, in ciuda tuturor problemelor!”, a transmis, luni, Gabriela Firea, dintr-un tramvai modernizat de STB.