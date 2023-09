Gabriela Firea a făcut dezvăluiri impresionante despre viața de familie și care este cel mai mare regret. Fostul ministru al Familiei spune că este pregătită să se retragă din viața publică pentru a petrece mai mult timp cu copii.

Gabriela Firea este unul dintre cele mai importante și puternice personaje din lumea politică. Aceasta a povestit că activitatea de partid i-a ocupat cel mai mult timp din viață în ultimii ani, iar familia a fost neglijată.

Fostul ministru mărturisește că băieții ei nu i-au avut alături nici pe ea, nici pe Florentin Pandele și acum au început să le reproșeze lipsa.

" Regretul este legat doar de timpul prea puțin cu copiii și mai ales atunci când am numite situații mai dificile în plan profesional. Când traversez o cumpănă, mai am gânduri dintre acelea în care îmi spun oare am meritat tot acest sacrificiu? Regretul meu este că, din păcate, copiii mei, atât cel mare cât și cei mici, nu ne-au avut suficient de aproape, nici pe mine, nici pe soț. Încep să ne facă reproșuri subtile, care ne afectează. Chiar soțul m-a întrebat dacă m-am gândit să renunț în viitorul apropiat la programul meu complicat, care îi deranjează pe copii.", a declarat Firea.

Firea spune că a pierdut multe din vedere și a ratat momente importante alături de familie.