„Astăzi sărbătorim 166 de ani de când in 1859 s-au unit principatele române, iar domnitorul Al. I. Cuza și-a făcut datoria față de România cu demnitatea unui militar. Astăzi trebuie sa omagiem toți militarii si polițiștii români care și-au dat viața in istoria statului român modern în războiul de independență de la 1877, in primul război mondial, prin victoriile de la Mărăști, Mărășești, Oituz s-a ajuns la România mare, în al doilea război mondial, pe teritoriul național sau pe teatrele de operații. De aceea este strategic sa aducem astăzi de ziua unirii un omagiu militarilor si polițiștilor.

Cred că domnul Călin Georgescu de aceea a venit la acest monument, așezat strategic în fata Palatului Copiilor, deci tânăra generație sa ia un exemplu de la sacrificiile militarilor si polițiștilor romani. Acest monument a fost făcut in anul 2010, eram ministrul Apărării, am fost sprijinit de către primarul Piedone, ne-a sprijinit logistic, dar l-am făcut din fonduri personale si l-am donat armatei romane. Cred ca acestea au fost principiile de baza in care a ales domnul Calin Georgescu acest monument, singurul de altfel de astfel de dimensiuni care simbolizează doi militari romani cu casca, cu săbiile pe piept si aici este importanta, sunt reprezentate in acest monument cele 3 arme ale armatei romane. Trupele terestre, maritime si ale aviației.

Sistemul de valori Dumnezeu, patrie, familie, onoare reprezinta sistemul de valori al patrioților romani in general si al militarilor si polițiștilor in rezerva si in retragere in special. Ce își doresc astăzi romanii de peste tot? O viata mai buna, prosperitate si siguranța pentru ei si copii lor. Siguranța întotdeauna este asigurată de militari si polițiști, militarii activi trebuie sa fie dotați si cu drepturi la zi, iar militarii in rezerva si in retragere trebuie respectați. Dreptul de a-ți apăra tara este un drept si o obligație pentru cetățenii intre 18 si 35 de ani, dar militarii si polițiștii in rezerva care au un contract pe viata cu statul roman, pana la 62 de ani împliniți. Astăzi cred ca este o zi a concordiei naționale si așa trebuie să rămână.”, a declarat Gabriel Oprea.

Fostul ministru al Apărării a făcut precizări și despre protestul militarilor si polițiștilor in rezervă si în retragere din Piața Victoriei:

„În anul 2015 am făcut împreună cu aceste sindicate si asociații am făcut legea 223, o lege dreapta pentru aceste categorii sociale care își pun viața chezășie sa își apere tara, am trecut-o ca vicepremier in funcție si senator in senat fara niciun vot împotrivă si a produs efectele un an si 9 luni, dar din păcate a fost măcelărită începând cu Guvernul Cioloș si de celelalte guverne.”