Gabriel Oprea: “Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat trebuie aplicata in forma sa initiala”

Legea a fost inițiată de președintele UMPMV, în mandatul sau de vicepremier pentru securitate națională, el fiind si cel care a promovat-o inclusiv din postura de premier interimar, până la adoptarea acesteia de către Parlament, notează umpmv.eu.

Proiectul a trecut de legislativ fără niciun vot împotrivă, legea fiind ulterior promulgată de către președintele României.

Ca vicepremier, Gabriel Oprea a organizat consultari cu specialistii si cu liderii sindicatelor din institutiile care formeaza domeniul securitatii nationale, in urma carora a rezultat forma în care proiectul legislativ a fost adoptat în 2015.

Legea a fost apreciata de catre liderii sindicatelor din domeniu. De-a lungul timpului, acestia si-au exprimat aprecierea fata de Legea 223/2015, in mod public, precum si in cadrul intalnirilor cu fostul vicepremier pentru securitate nationala.

Gabriel Oprea consideră că este necesar ca spriinul oferit militarilor să fie apărat, pentru ca instituțiile fundamentale să fie respectate.

“Pensiile militare nu sunt privilegii. România are datoria de a-si trata militarii cu respect si recunostinta. Ceea ce am obținut trebuie apărat. Trebuie să apărăm ce e sfânt în România. Țara merge înainte dacă instituțiile din domeniul aparare, ordine publica si siguranta nationala sunt respectate, mai ales in vremurile ca acestea. Legea 223/2015, o lege bună pentru beneficiarii săi, trebuie sa fie aplicată în forma sa inițială”, consideră presedintele UMPMV, gl.(r) Gabriel Oprea.