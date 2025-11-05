Forță NATO impunătoare: Peste 5.000 de militari la exercițiul „Dacian Fall 2025” | FOTO/VIDEO

Peste 5.000 de militari cu aproximativ 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate – Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania – participă, în perioada 20 octombrie – 13 noiembrie 2025, la exercițiul multinațional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), desfășurat pe teritoriul României și Bulgariei.

Militarii români continuă instruirea în cadrul exercițiului multinațional „Dacian Fall 2025”, pentru creșterea nivelului de pregătire, interoperabilitate și reacție în operații întrunite.
În cadrul exercițiului #DacianFall25, specialiștii CBRN francezi și români au desfășurat o demonstrație comună de apărare chimică, biologică, radiologică și nucleară, prezentând capacitatea aliaților NATO de a opera împreună în medii complexe și contaminate.
România a devenit, în această toamnă, una dintre principalele zone de antrenament ale NATO în Europa de Est. Cel mai mare exercițiu al anului, DACIAN FALL 2025, este coordonat de armata franceză, care a trimis un număr record de 2.400 de militari și zeci de vehicule blindate. Pregătirile se desfășoară la Cincu, în județul Brașov, dar și în alte locații.
Flancul estic al NATO este supus unei mobilizări logistice de mari proporții, în cadrul unui exercițiu menit să testeze și să consolideze capacitatea de răspuns rapid a Alianței în fața amenințărilor din Est. Mii de militari, majoritatea francezi, alături de tancuri, obuziere și vehicule de transport, au sosit pe cale maritimă, feroviară și rutieră, concentrându-se în special în centrele de instruire de la Cincu, Făgăraș și Cârțișoara.

Operațiunea, descrisă de oficiali ca fiind de o amploare logistică inedită, a implicat transportul a peste 1.000 de persoane și a sute de vehicule dintr-o serie de țări, inclusiv Franța și Grecia.

Yann Schmidt, comandantul Elementului național de sprijin al Franței, a detaliat viteza operațiunii: „Venim din Franța pe mare, pe calea ferată și pe șosea. Toate trenurile din Franța ajung aici în patru zile, iar noi le descărcăm în doar o zi. Am primit oameni din Grecia și peste 150 de vehicule au traversat Bulgaria, Grecia și România în mai puțin de trei zile pentru a ajunge în Cârțișoara și Cincu.”

Un avion de transport A330 a adus un contingent de 190 de soldați și peste 4 tone de echipamente, operațiunea de descărcare fiind finalizată în mai puțin de două ore.

În săptămâna următoare, traficul rutier și feroviar din România va fi marcat de transporturi militare masive. Tancuri, vehicule de transport și obuziere vor fi deplasate către poligoanele din centrul, estul și sudul țării, zone considerate strategice, ce reprezintă linia de apărare în cazul unui potențial atac venit din est.

Hub logistic de ultimă generație la Sibiu

Pentru a susține efortul de instruire, forțele franceze au construit de la zero un hub logistic complet nou în județul Sibiu. Această infrastructură modernă va asigura mentenanța vehiculelor, stocarea rațiilor de hrană și asistența medicală, fiind proiectată să rămână funcțională pe termen lung, consolidând prezența NATO în regiune.

Obiectivul principal al exercițiului este ridicarea Grupului de Luptă NATO de la Cincu la nivel de brigadă, permițând bazei să găzduiască până la 5.000 de militari. Planul pe termen lung al Alianței vizează transformarea acestei structuri într-o divizie complet operațională până în anii 2027–2028, ceea ce ar permite găzduirea a 15.000 - 20.000 de soldați, consolidând decisiv flancul estic al NATO și capacitatea de reacție la orice amenințare.