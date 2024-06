Din materialul care apare pe rețeaua X reiese faptul că suporterii români i-ar fi scandat numele lui Vladimir Putin chiar în timpul partidei cu Ucraina.

🇺🇦🇷🇴 Romanian fans chanted “Putin!” During the Euro 2024 match against Ukraine.



The Ukrainian team lost to the Romanian team with a score of 0:3.



Ufff pic.twitter.com/vrk5yfMta9