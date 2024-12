UPDATE - Eugen Sechila a ajuns la secția de poliție din Glina la ora 11:00. Ca de obicei, acesta nu a vrut să răspundă la nicio întrebare adresată de jurnaliști.

Este a doua zi din această săptămână când Eugen Sechila trebuie să se prezinte la secția de politie în jurul orei 11. Acesta este cercetat în aceste momente sub control judiciar, cu alte cuvinte, o măsură luată de procurori de la Parchetul General. Tocmai din acest motiv, cel cunoscut ca fiind un luptător în legiunea străină, trebuie să se prezinte în fața procurorilor pentru a da cu subsemnatul.

Săptămâna trecută acesta a fost ridicat de polițiști și dus la Parchetul General pentru audieri, fiind acuzat că a postat un mesaj pe TikTok în care îi încuraja pe cei care îl susțin pe Călin Georgescu să iasă la un marș în Piața Victoriei. Mai mult decât atât, toate acestea se întâmplă, după ce anchetatorii au ajuns la concluzia că acesta vrea să părăsească țara.

Potrivit surselor Realitatea Plus, ar fi vorba de o țară din Africa centrală. Mai mult decât atât, se cunoaște că acesta respinge orice acuzație care i-a fost adusă și spune că această călătorie era necesară pentru că voia să își înlocuiască un coleg și pentru că voia să își întrețină familia.

Acesta, în aceste momente, se afla sub control judiciar și are mai multe condiții de respectat, inclusiv cea de a veni la secția de politie de 3 ori pe săptămână și are interdicția de a părăsi teritoriul României.