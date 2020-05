Epidemie de RUJEOLĂ: peste 20.000 de cazuri în România. Avocatul Poporului cere ”măsuri energice”

Avocatul Poporului, in calitate de garant constitutional al drepturilor si libertatilor cetatenilor, isi manifesta ingrijorarea fata de cresterea constanta a numarului de cazuri de rujeola confirmate pe teritoriul Romaniei, acestea ajungand in prezent la aproximativ 20.000 de cazuri, dintre care 64 de decese.



In contextul evolutiei epidemiei de SARS-Cov-2, Avocatul Poporului reafirma necesitatea ca autoritatile statului sa intreprinda masuri energice si in directia prevenirii si combaterii virusului rujeolic, avand in vedere gradul de contagiozitate al acestuia", a transmis, luni, Avocatul Poporului.



AP a precizat ca nu este de neglijat faptul ca rujeola are anual două episoade de epidemie, primavara si toamna, in prezent aflandu-ne in mijlocul unui astfel de episod.