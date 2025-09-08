Elena Udrea, dezvăluire bombă. Cum a fost scoasă din închisoare ca să fie audiată în dosarul Coldea: CU PLACERE am dat declarații! - VIDEO

Fostul ministru a mia afirmat că generalul negru ar fi vizat în mai multe dosare

Elena Udrea a recunoscut că a fost scoasă din închisoare anul trecut pentru a da declarații în dosarele care îl vizează pe Florian Coldea. Dezvăluirile explozive au fost făcute în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, realizată de Anca Alexandrescu.

Întrebată de realizatoarea emisiunii dacă este reală informația potrivit căreia Elena Udrea a fost scoasă din închisoare și dusă la audieri în dosarul deschis în urmă cu un an și jumătate împotriva generalului Florian Coldea, fostul ministru a confirmat.

E. Udrea: Da, asta pot să vă spun, da.

A. Alexandrescu: Deci doamna procuror Mihaela Iorga Moraru v-a chemat la DNA în legătură cu actualul dosar al lui Florian Coldea?

E. Udrea: Dosarele.

A. Alexandrescu: Asta am vrut să spun. Unul dintre ele este trimis în judecată, celălalt — a spus șeful DNA-ului — că mai sunt și altele în lucru. Cu acuzații referitoare la domnul Florian Coldea.

E. Udrea: Da.

Dorin Iacob: Dar dacă este vorba despre asta, într-adevăr nu poate să spună.

E. Udrea: Exact. Știți bine că mai sunt și alte dosare în lucru în momentul acesta, nu este doar cel care a plecat la instanțe.

A. Alexandrescu: Ați dat declarații?

E. Udrea: Am dat declarații, da. Cu plăcere am dat declarații.