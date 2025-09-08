Întrebată de realizatoarea emisiunii dacă este reală informația potrivit căreia Elena Udrea a fost scoasă din închisoare și dusă la audieri în dosarul deschis în urmă cu un an și jumătate împotriva generalului Florian Coldea, fostul ministru a confirmat.

E. Udrea: Da, asta pot să vă spun, da.

A. Alexandrescu: Deci doamna procuror Mihaela Iorga Moraru v-a chemat la DNA în legătură cu actualul dosar al lui Florian Coldea?

E. Udrea: Dosarele.

A. Alexandrescu: Asta am vrut să spun. Unul dintre ele este trimis în judecată, celălalt — a spus șeful DNA-ului — că mai sunt și altele în lucru. Cu acuzații referitoare la domnul Florian Coldea.

E. Udrea: Da.

Dorin Iacob: Dar dacă este vorba despre asta, într-adevăr nu poate să spună.

E. Udrea: Exact. Știți bine că mai sunt și alte dosare în lucru în momentul acesta, nu este doar cel care a plecat la instanțe.

A. Alexandrescu: Ați dat declarații?

E. Udrea: Am dat declarații, da. Cu plăcere am dat declarații.