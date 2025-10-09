Inițial, femeia a crezut că suferă un accident vascular cerebral, însă medicii i-au pus un alt diagnostic: paralizie Bell, o afecțiune temporară cauzată de inflamația nervului facial, care determină slăbiciune sau paralizie pe o parte a feței.

„A fost devastator. Abia trecusem prin naștere, încercam să-mi recapăt încrederea și liniștea, iar apoi mi s-a schimbat complet chipul. A fost ca o lovitură în plus”, a povestit Karina pentru publicația The Sun.

„Nu pot bea apă fără să mi-o țin cu degetele”

La doar 12 ore de la primele semne, partea stângă a feței i-a devenit complet imobilă. Medicii i-au prescris tratament antiinflamator, însă recuperarea decurge lent.

Tânăra spune că gesturile simple au devenit o provocare: trebuie să-și țină buzele cu degetele pentru a putea bea, lichidele îi curg pe la colțul gurii, iar noaptea își lipește pleoapa cu bandă adezivă pentru a-și proteja ochiul, pe care nu-l mai poate închide.

„Primele două săptămâni au fost un coșmar. Nu puteam mânca fără să mă murdăresc, iar când vorbeam, sunam ciudat. E o luptă continuă”, a mărturisit femeia.

Teama de a nu-și mai reveni niciodată

Karina recunoaște că trăiește cu teama că paralizia ar putea deveni permanentă. „Încerc să fiu optimistă, dar mi-e frică. Am citit despre oameni care nu și-au mai revenit niciodată. Sper să nu fie și cazul meu.”

Deși paralizia Bell nu este o afecțiune rară și, în majoritatea cazurilor, se ameliorează în câteva luni, impactul emoțional asupra tinerei mame a fost profund. „Viața mea s-a schimbat complet, dar lupt în fiecare zi să-mi recuperez zâmbetul”, a spus Karina cu speranță.