Drepturile angajaților în raporturile de muncă în caz de criză financiară

In contextul decretului de stare de urgenta, multi dintre angajatori s-au raportat la codul muncii si au suspendat pe nedrept contractele de munca ale angajatilor si chiar au venit cu tot felul de amenintari ilegale (atentie, in drept exista si amenintari legale, cum ar fi "te voi chema in judecata fiindca m-ai prejudiciat"), prin care angajatii sunt fie obligati sa semneze acte aditionale la contractele de munca, fie sa-si dea demisia sau alte asemenea, pe fondul presiunii angajatorului, dar si a lipsei de cunoastere a legislatiei cu privire la drepturile angajatilor.

Prezentul artiol isi propune sa fixeze urmatoarele aspecte si sa raspunda unor intrebari de importanta atat in perioada de urgenta nationala, Covid 19, dar si in alte situatii de normalitate financiara, cand angajatorii, profitand de pozitia lor, abuzeaza de angajatii acestora.

Citește continuarea pe indrumari-juridice.eu.

Un material scris de avocat Cuculis Adrian.