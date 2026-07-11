Donald Tusk anunță un Zid al Comemorării pentru victimele din Volînia. Noi tensiuni cu Ucraina

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat că la Varșovia va fi construit un Zid al Comemorării dedicat victimelor masacrelor din Volînia, atribuite de autoritățile poloneze naționaliștilor ucraineni în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Anunțul vine într-un moment sensibil pentru relațiile dintre Varșovia și Kiev, marcate de dispute privind interpretarea acestor evenimente istorice, relatează AFP.
Un monument dedicat victimelor din Volînia
Donald Tusk a anunțat sâmbătă că în capitala Poloniei va fi ridicat un Zid al Comemorării, care va include o flacără veșnică și numele tuturor victimelor identificate ale masacrelor din Volînia.
„La Varșovia va fi ridicat un Zid al Amintirii, cu o flacără veșnică și numele fiecărei victime găsite și identificate. Republica nu va uita pe niciuna dintre ele”, a declarat premierul polonez într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale.
Anunțul a fost făcut cu o zi înainte de comemorarea „Duminicii sângeroase” din 1943, când unități ale Armatei Insurecționale Ucrainene (UPA) și ale Organizației Naționaliștilor Ucraineni (OUN) au atacat localități poloneze din Volînia.
Potrivit autorităților poloneze, între 70.000 și 100.000 de civili polonezi au fost uciși în masacrele comise între 1943 și 1945, în timp ce represaliile ulterioare ar fi provocat moartea a până la 12.000 de ucraineni.
Disputele istorice tensionează relațiile dintre Varșovia și Kiev
Decizia premierului polonez intervine pe fondul unor noi tensiuni între cele două state, în contextul exhumărilor care continuă în gropile comune din Volînia.
În luna mai, relațiile bilaterale s-au deteriorat după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a aprobat ca o unitate militară să poarte numele Armatei Insurecționale Ucrainene (UPA). Tot atunci, Ucraina l-a repatriat și reînhumat pe Andrii Melnik, unul dintre liderii Organizației Naționaliștilor Ucraineni (OUN).
În Ucraina, UPA și OUN sunt considerate în principal mișcări care au luptat pentru independența țării împotriva Armatei Roșii și a Uniunii Sovietice, în timp ce în Polonia acestea sunt asociate cu masacrele împotriva populației civile poloneze.
Ca reacție la aceste decizii, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, i-a retras lui Volodimir Zelenski Ordinul Vulturului Alb, cea mai înaltă distincție a statului polonez. Liderul ucrainean a returnat ulterior medalia prin poștă.
Tusk: Reconcilierea presupune asumarea trecutului
Deși este unul dintre cei mai puternici susținători ai Ucrainei în războiul cu Rusia, Donald Tusk a subliniat că apropierea Kievului de Uniunea Europeană și o eventuală aderare nu pot avea loc fără un proces de asumare a trecutului.
Premierul polonez a afirmat că este nevoie de un exercițiu de memorie care să permită „construirea unui viitor mai bun, fără ură și fără dispreț”.
Polonia rămâne unul dintre principalii aliați ai Ucrainei și un punct-cheie pentru transportul ajutorului militar și umanitar occidental către țara vecină, însă disputele legate de memoria istorică continuă să reprezinte un subiect sensibil în relația dintre cele două state, notează AFP.