Biroul președintelui Herzog a precizat că orice solicitat grațiere trebuie să depună o cerere oficială, iar Netanyahu se confruntă cu cel puțin trei proceduri judiciare distincte, conform Le Figaro.

În urmă cu o lună, în timpul unui discurs în parlamentul israelian, Trump a sugerat public această variantă, apreciind că Netanyahu „a fost unul dintre cei mai mari lideri în timp de război” și exprimându-și susținerea față de acesta.

„Am o idee. domnule președinte (Isaac Herzog), de ce să nu i se acorde o grațiere? Acest pasaj nu a fost planificat în discurs (…) Dar îmi place acest domn”, a spus președintele american. Trump a subliniat că Netanyahu a fost „unul dintre cei mai mari lideri în timp de război”.

Scrisoarea lui Trump survine într-un context tensionat politic în Israel, generând reacții diverse. Ministrul de extremă dreapta Itamar Ben-Gvir a îndemnat președintele Herzog să asculte sfatul fostului lider american, criticând în același timp sistemul judiciar pe care îl consideră părtinitor.

De cealaltă parte, liderul opoziției Yair Lapid a reamintit că legea israeliană prevede ca cererea de grațiere să fie însoțită de recunoașterea vinovăției și exprimarea remușcării, ceea ce Netanyahu încă nu a făcut.