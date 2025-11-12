Donald Trump îi cere președintelui israelian să-l grațieze pe Benjamin Netanyahu

Președintele american Donald Trump i-a trimis miercuri o scrisoare președintelui Israelului, Isaac Herzog, în care îl roagă să ia în considerare acordarea unei grațieri premierului Benjamin Netanyahu, aflat în prezent sub acuzații grave de corupție, conform unui comunicat al biroului prezidențial israelian.

Biroul președintelui Herzog a precizat că orice solicitat grațiere trebuie să depună o cerere oficială, iar Netanyahu se confruntă cu cel puțin trei proceduri judiciare distincte, conform Le Figaro.

În urmă cu o lună, în timpul unui discurs în parlamentul israelian, Trump a sugerat public această variantă, apreciind că Netanyahu „a fost unul dintre cei mai mari lideri în timp de război” și exprimându-și susținerea față de acesta.

„Am o idee. domnule președinte (Isaac Herzog), de ce să nu i se acorde o grațiere? Acest pasaj nu a fost planificat în discurs (…) Dar îmi place acest domn”, a spus președintele american. Trump a subliniat că Netanyahu a fost „unul dintre cei mai mari lideri în timp de război”.

Scrisoarea lui Trump survine într-un context tensionat politic în Israel, generând reacții diverse. Ministrul de extremă dreapta Itamar Ben-Gvir a îndemnat președintele Herzog să asculte sfatul fostului lider american, criticând în același timp sistemul judiciar pe care îl consideră părtinitor.

De cealaltă parte, liderul opoziției Yair Lapid a reamintit că legea israeliană prevede ca cererea de grațiere să fie însoțită de recunoașterea vinovăției și exprimarea remușcării, ceea ce Netanyahu încă nu a făcut.