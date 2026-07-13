Dominic Fritz vorbește despre alegerile anticipate, înainte de negocierile de la Cotroceni cu Nicușor Dan

Liderul USR, Dominic Fritz, nu mai are răbdare să ajungă la discuțiile cu Nicușor Dan, și lansează ipoteza unei crize politice care nu poate fi stinsă decât cu organizarea de alegeri anticipate, un deziderat, până nu de mult, al celor de la AUR.
Dominic Fritz a lăsat de înțeles că, în cazul în care forțele politice nu vor reuși să ajungă la un consens pentru formarea unei majorități reformatoare, soluția legitimă ar fi declanșarea alegerilor anticipate.
Reacția liderului USR vine pe fondul unor declarații recente din spațiul public, considerate jignitoare la adresa formațiunii pe care o conduce.
Discursul agresiv, un paravan pentru privilegii
Dominic Fritz a taxat dur retorica agresivă a partidelor aflate la putere, susținând că atacurile constante reprezintă doar „un paravan pentru propria lăcomie”. Președintele USR a făcut referire directă la derapajele din ultimele zile: pe de o parte, afirmațiile unui lider suveranist care a comparat USR cu un „virus”, iar pe de altă parte, dezvăluirile secretarului general al PSD. Acesta din urmă a mărturisit public că ideea scoaterii USR de la guvernare a fost primită în ședințele interne cu „aplauze și bucurii ca și când dăduse România gol la Mondiale”.
„Ura PSD față de USR este, în realitate, frică de ceea ce USR reprezintă: o Românie dreaptă și funcțională pentru milioanele de români care muncesc cinstit, fără pile și fără privilegii”, a reacționat Fritz într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Numai miniștri performează, în viziunea lui Fritz
În viziunea liderului USR, agresivitatea adversarilor politici își are rădăcinile în succesul pe care miniștrii Uniunii l-au avut în portofoliile gestionate. Fritz a subliniat că echipa sa a reușit să livreze rezultate palpabile acolo unde vechea administrație a eșuat ani la rând, punctând investițiile masive în infrastructura critică, măsurile stricte pentru protejarea pădurilor, curățenia începută în companiile de stat și pașii importanți făcuți spre digitalizarea serviciilor publice.
„Diana, Oana, Irineu, Radu sunt dovada că se poate. De aceea sunt atacați atât de agresiv. Rezultatele USR sunt amenințarea cea mai mare pentru cei care sunt disperați să nu se schimbe nimic”, a punctat președintele partidului, oferindu-și sprijinul colegilor aflați în funcții-cheie.
Alternativa Fritz: Alegeri anticipate
În finalul intervenției sale, Dominic Fritz a pus sub semnul întrebării viitorul actualei configurații politice, avertizând că România nu mai poate fi condusă de un executiv blocat în trecut. Acesta a subliniat că țara are nevoie de un guvern „curajos”, capabil de reforme structurale, și nu de o alianță care „protejează privilegiații sub umbrela stabilității”.
Liderul USR încheiat cu o provocare electorală directă: dacă actualele partide nu pot asigura o majoritate orientată spre modernizare, singura cale corectă este întoarcerea la urne.
„Să-i lăsăm pe români să decidă. Vedem atunci ce mai rămâne din aplauzele pesediștilor”, a conchis Dominic Fritz.