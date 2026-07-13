Dominic Fritz vorbește despre alegerile anticipate, înainte de negocierile de la Cotroceni cu Nicușor Dan

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iul. 2026, 08:58

Liderul USR, Dominic Fritz, nu mai are răbdare să ajungă la discuțiile cu Nicușor Dan, și lansează ipoteza unei crize politice care nu poate fi stinsă decât cu organizarea de alegeri anticipate, un deziderat, până nu de mult, al celor de la AUR.

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