Lider religios de marcă, domnia sa a avut o influență decisivă asupra vieții religioase evreiești din România, precum și asupra relațiilor dintre comunitățile evreiești, Statul Român și celelalte culte din țară. Eforturile sale au fost recunoscute prin acordarea Medaliei Prezidențiale de Onoare, cea mai înaltă distincție oferită de Statul Israel, a anunțat deputatul Silviu Vexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România.

De asemenea, liderului spiritual al comunității evreiești i-a fost conferită cetățenia română cu titlul de „cetățean de onoare”, pentru serviciile deosebite aduse țării și națiunii române. În anul 2023, acesta a fost decorat cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Ofițer, „în semn de înaltă apreciere pentru excepționala contribuție la conservarea moștenirii iudaice, la îmbunătățirea dialogului interreligios, pentru implicarea majoră în păstrarea memoriei Holocaustului, precum și pentru consolidarea legăturilor româno-israeliene și promovarea imaginii României în lume”.