O tânără în vârstă de 24 de ani și un tânăr de 28 de ani au fost răniți în urma unui accident rutier care s-a produs, sâmbătă dimineața, în localitatea Săbăreni din județul Giurgiu.



Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Giurgiu, în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme.



"La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD, una SAJ și poliția. Echipajele medicale au preluat o tânără de 24 de ani și un tânăr de 28 de ani, care au fost transportați la spitale, în capitală\", se arată într-un comunicat de presă transmis sâmbătă de ISU Giurgiu.



Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenția polițiștilor pentru cercetări.