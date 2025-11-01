O tânără în vârstă de 24 de ani și un tânăr de 28 de ani au fost răniți în urma unui accident rutier care s-a produs, sâmbătă dimineața, în localitatea Săbăreni din județul Giurgiu.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Giurgiu, în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme.
"La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD, una SAJ și poliția. Echipajele medicale au preluat o tânără de 24 de ani și un tânăr de 28 de ani, care au fost transportați la spitale, în capitală\", se arată într-un comunicat de presă transmis sâmbătă de ISU Giurgiu.
Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenția polițiștilor pentru cercetări.
Doi tineri au fost răniți în urma unui accident rutier produs la Săbăreni, județul Giurgiu
Doi tineri au fost răniți în urma unui accident rutier care a avut loc sâmbătă în localitatea Săbăreni, județul Giurgiu, conform Inpectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu.
O tânără în vârstă de 24 de ani și un tânăr de 28 de ani au fost răniți în urma unui accident rutier care s-a produs, sâmbătă dimineața, în localitatea Săbăreni din județul Giurgiu.