Ștefania Szabo a fost condusă pe ultimul drum. Sute de persoane au venit să îi aducă un ultim omagiu. La căpătâiul medicului a stat în permanență fratele său, care a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook: „Un suflet blând, luminat și generos, care va rămâne pentru totdeauna un exemplu de demnitate, devotament și iubire.”

Fratele Ștefaniei a fost copleșit de durere (foto WOW Biz)

Între timp, ies la iveală detalii cutremurătoare privind moartea medicului, după ce doi dintre colegii acesteia au făcut declarații contradictorii. În telefonul ei, anchetatorii au găsit un mesaj în care aceasta îi cerea unui coleg, cu o seară înainte de a muri, o fiolă de propofol, motivând că este pentru un pacient aflat în sevraj. Fiola respectivă, extrasă din farmacia spitalului, nu apare însă în documentele unității, așa cum prevede regulamentul.

Propofolul este un anestezic de uz exclusiv medical, cu efecte care pot fi fatale în lipsa unei monitorizări specializate. Substanța acționează rapid asupra sistemului nervos și poate provoca stop respirator sau cardiac în doar câteva minute. Prima ipoteză luată în calcul de anchetatori este o supradoză.

Ștefania Szabo avea unele probleme cu fostul soț în urma divorțului și se afla în centrul unui scandal de proporții la spital. Cu doar o zi înainte să moară, aceasta a răspuns jurnaliștilor în legătură cu acuzații care vizau activitatea medicilor din spitalul din Buzău.

Ștefania Szabo a fost găsită moartă în camera de gardă, unde se retrăsese să se odihnească după ultimul consult, care avusese loc puțin după miezul nopții.