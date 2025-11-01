Doctorița Ștefania Szabo a fost înmormântată. Semne de întrebare privind ultimele clipe ale medicului găsit mort în camera de gardă

Prieteni și rude ale doctoriței (foto WOWBiz)
Prieteni și rude ale doctoriței (foto WOWBiz)

Ștefania Szabo, doctorița de 37 de ani găsită moartă în camera de gardă a Spitalului din Buzău a fost condusă pe ultimul drum. La ceremonie au fost prezente sute de oameni: rude, prieteni și apropiați. Ștefania a fost îmbrăcată cu halatul medical, iar în sicriu a fost pus un stetoscop, simbol al pasiunii și al devotamentului față de profesie. Între timp, noi detalii se conturează în ancheta privind circumstanțele morții. În telefonul medicului, anchetatorii au găsit un mesaj în care aceasta îi cerea unui coleg, cu o seară înainte de a muri, o fiolă de propofol pentru un pacient aflat în sevraj.

Ștefania Szabo a fost condusă pe ultimul drum. Sute de persoane au venit să îi aducă un ultim omagiu. La căpătâiul medicului a stat în permanență fratele său, care a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook: „Un suflet blând, luminat și generos, care va rămâne pentru totdeauna un exemplu de demnitate, devotament și iubire.”

Imagine

Fratele Ștefaniei a fost copleșit de durere (foto WOW Biz)

Între timp, ies la iveală detalii cutremurătoare privind moartea medicului, după ce doi dintre colegii acesteia au făcut declarații contradictorii. În telefonul ei, anchetatorii au găsit un mesaj în care aceasta îi cerea unui coleg, cu o seară înainte de a muri, o fiolă de propofol, motivând că este pentru un pacient aflat în sevraj. Fiola respectivă, extrasă din farmacia spitalului, nu apare însă în documentele unității, așa cum prevede regulamentul.

Propofolul este un anestezic de uz exclusiv medical, cu efecte care pot fi fatale în lipsa unei monitorizări specializate. Substanța acționează rapid asupra sistemului nervos și poate provoca stop respirator sau cardiac în doar câteva minute. Prima ipoteză luată în calcul de anchetatori este o supradoză.

Ștefania Szabo avea unele probleme cu fostul soț în urma divorțului și se afla în centrul unui scandal de proporții la spital. Cu doar o zi înainte să moară, aceasta a răspuns jurnaliștilor în legătură cu acuzații care vizau activitatea medicilor din spitalul din Buzău.

Ștefania Szabo a fost găsită moartă în camera de gardă, unde se retrăsese să se odihnească după ultimul consult, care avusese loc puțin după miezul nopții.