Pîrvulescu este acuzat că ar fi pus oameni în funcție, pe bani, în sistemul de educație, potrivit Realitatea PLUS.

Întrebat despre presiunile pe care le face DNA în plină campanie internă pentru președinția PNL, Eugen Pîrvulescu a precizat că totul pornește de la adversarii politici.

„Nu aș vrea să comentez ce spun site-urile de știri despre justiție. Nu există om din județul Teleorman sau vreun coleg de partid care să spună că mi-a dat mie vreun leu pentru angajare. Nu există vreun inspector sau vreo persoană care să dea bani la partid sau mie pentru vreo funcție.

Este o luptă în PNL și e normal să fie așa. Este o luptă democratică. (...) În momentul de față nu am nicio calitate în niciun dosar, nu am fost niciodată trimis în judecată și nu am avut niciodată calitatea de inculpat. Sunt doar niște jocuri ale unor colegi sau ale unor adversari. Eu nu mă tem de lucrul acesta. Eu cred că instituțiile nu trebuie să se bage în treburile unui partid politic”, s-a apărat senatorul Eugen Pîrvulescu, la Realitatea PLUS.