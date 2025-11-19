În urma discuțiilor purtate între Consiliul Județean Prahova, CFR, Poliția Rutieră și Instituția Prefectului, au fost stabilite două rute alternative principale pentru șoferi:

DN1A – Florești – Băicoi – Ploiești, care va fi folosită ca variantă principală pentru majoritatea autovehiculelor.​

DN72 – Târgoviște, care va prelua traficul suplimentar în perioada restricțiilor.​

Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, a subliniat că „lucrările sunt necesare și trebuie executate corect, dar la fel de important este ca Prahova să rămână funcțională. Toate instituțiile implicate sunt aliniate, iar soluțiile sunt pregătite. Vom informa cetățenii la fiecare pas”.

Pentru a preveni blocajele și pentru a ghida traficul din timp, Poliția Rutieră va introduce semnalizare anticipată în punctele cheie de intrare în județ. Detaliile privind devierile și măsurile operative vor fi comunicate public înainte de începerea lucrărilor.