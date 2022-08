"Dacă sunt contribuabil obișnuit, ANAF n-ar trebui să mă execute în calitate de politician, ci ca pe orice om de rând. Suma de 30.000 de euro (pentru care D. Șoșoacă susține că ar fi ajuns în situația de a fi executată silit - N.R.) este valoarea tuturor amenzilor primite in perioada pandemiei, pentru nerespectarea normelor sanitare și nepurtatul măștii. În februarie, CCR a admis excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și astfel a anulat toate amenzile aplicate potrivit acesteia. În acest moment, ANAF n-are voie să execute aceste amenzi. (...) Eu nu sunt în scandal cu nimeni, mă aflu cu un dosar pe rolul instanțelor, unde am invocat decizia CCR si mai sunt vrei 4 mii de euro (pe lângă suma în litigiu de 30.000 de euro - N.R.), care-mi apar pe ghiseul.ro, am plăți care nu sunt procesate din februarie 2022 asupra veniturilor mele din activitatea de avocat", a afirmat Diana Șoșoacă, în direct la Realitatea Plus.

Șeful ANAF, aflat și el în dialog direct cu Diana Șoșoacă, la Realitatea Plus, a afirmat că el nu este într-un conflict cu aceasta, ci doar a răspuns unei întrebări, într-o conferință de presă și a confirmat că politicianul este executat silit de către ANAF.

"Nu pot spune ce sume și din ce motive, pentru că sunt informații confidențiale. Nu există nicio hotărâre judecătorească care să suspende plata obligațiilor către ANAF, iar colegii mei de la S2 își fac treaba in continuare, ca în cazul oricărui cetățean. Nu există nicio decizia care spune că sunt anulate acele amenzi" , a afirmat Heiuș.

Diana Șosoacă: "Președintele ANAF nu știe legislația. (...) În data de 15 februarie au fost declarate neconstituțioanle modificările aduse prin OUG 192/2020, este decizia nr.50/februarie 2022 și a fost publicată în Monitorul Oficial din martie. Cum este posibil ca președintele ANAF să nu aibă această informație?".

Lucian Heiuș: "Toate amenzile care au fost date pe legea 55/2020 sunt emise de către inspectoratele de poliție și de jandarmi și pentru că nu au fost achitate au fost trimise spre executare către ANAF si v-au fost comunicate și dvs, știți că ați primit somații. Aceste sume sunt in vigoare, trebuie să le achitați."

Diana Șosoacă: "Nu puteți executa decât sume care sunt executorii. Ori în momentul în care există o decizie CCR, ele nu mai sunt executorii."

Lucian Heiuș: "ANAF nu încalcă nimic."

Diana Șoșoacă: Sunt informații false, eu sunt executată in fiecare lună pentru câte o sumă. Mie nu mi-a remis nimeni nicio somație, am aflat prin intermediu băncii. Așa am aflat și că am cont la ANAF (spațiul virtual - N.R). Eu nu am făcut niciodată solicitare pentru așa ceva."

CONTEXT JURIDIC

Efectele Deciziei Curții Constituționale în materia sancțiunilor contravenționale aplicate și neexecutate pentru neportul măștii în spațiile publice deschise (sursă JURIDICE.RO)

"Din momentul publicării deciziei din 15 februarie 2022 a Curții Constituționale în Monitorul Oficial al României va opera decontravenționalizarea cu privire la toate sancțiunile aplicate pentru neportul măștii în spațiile publice deschise și, ca efect direct al acesteia, nicio amendă care nu a fost executată nu va mai putea fi încasată de stat, indiferent dacă sancțiunile au fost sau nu contestate."