Întrebat dacă mai are încredere în Klaus Iohannis, Dan Barna, copreședinte USR-PLUS și încă vicepremier, a răspuns că președintele „nu si-a exercitat până astăzi rolul de mediator. Are în Constituție acest atribut. Chiar și în întâlnirea de mâine poate arata ca putem depasi criza in 2-3 zile.

Încă de miercuri, de când s-a declanșat criza, am transmis un mesaj, nu a venit nici un răspuns. Astăzi am primit o invitație de la cabinet, pentru mâine după amiază. Voi participa la dialog”.

Dan Barna a spus și cu ce mandat va merge: „Mesajul nostru e fără echivoc: un nou premier în cel mai scurt timp pentru a continua reformele. Coaliția PNL, USR-PLUS, UDMR este singura. (...) Să găsim o varianta in termen scurt care sa asigure sustinerea cabinetului”.

„Eu vreau sa cred ca oamenii care conduc această țară au responsabilitatea gesturilor și a cuvintelor lor.

Premierul Florin Cîțu mi-a zis ca a decis sa-l remanieze pe Stelian Ion, in ciuda protocolului si a precedentului Vlad Voiculescu. Si-a asumat distrugerea coaliției, a cabinetului sau.

Dar noi sustinem ca aceasta coalitie are sanse sa meargă mai departe cu un alt premier”, a mai precizat Barna.

Întrebat dacă intervențiile președintelui au dus la ruperea coalitiei, Dan Barna a evitat să dea un răspuns și a declarat că „Florin Cîțu trebuie să meargă acasă și coaliția poate merge mai departe cu alt premier”.