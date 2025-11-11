Ofițerul aflat la datorie l-a primit în secție și a alertat de urgență femeia, care a răspuns la telefon și a confirmat că se află în siguranță. Conform tgcom24, superiorii au fost anunțați, iar procedurile de protecție au fost activate pe loc.

O relație marcată de violență și hărțuire

Femeia, în vârstă de 48 de ani, se separase legal de soțul ei în martie 2025, după ani întregi de amenințări și comportament agresiv. Ancheta arată că bărbatul o hărțuia constant, vizitându-i locuința și locul de muncă în mod repetat. De teamă, femeia își schimbase obiceiurile zilnice și își modificase programul de lucru pentru a evita orice contact cu el.

Pentru a se proteja, victima își deconectase interfonul și solicitase o nouă linie de telefon fix, după ce fostul soț o suna insistent și îi trimitea mesaje abuzive.

Amenințări și violențe înainte de arestare

În ultimele zile înainte ca bărbatul să se predea, poliția intervenise deja de două ori la locuința femeii, o dată înainte de miezul nopții și din nou în jurul orei două dimineața. În acea noapte, bărbatul trimisese fiului lor de 19 ani mesaje în care scria: „Te voi face bucăți...”. Câteva ore mai târziu, s-a întâlnit cu tânărul și, furios, l-a lovit cu o bâtă. Băiatul a reușit să scape și a relatat totul autorităților.

Decizia magistraților din Napoli

După ce s-a predat și și-a recunoscut intențiile, carabinierii au decis arestarea sa. Magistrații din Napoli au dispus reținerea preventivă, considerând gravitatea amenințărilor și caracterul repetitiv al comportamentului său.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul suferea de o problemă de mobilitate, motiv pentru care a fost transferat într-o unitate specială, unde rămâne sub supravegherea autorităților judiciare.

