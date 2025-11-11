Bila de plastic a lovit-o în zona feței, provocând panică printre colegi și cadrele didactice. Personalul medical al școlii a intervenit rapid, acordând primele îngrijiri elevei, iar părinții acesteia au fost anunțați imediat. Conform comunicatului polițiștilor, aceștia au refuzat să depună plângere împotriva minorului implicat.

Reacția Poliției Cluj-Napoca

„La nivelul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca se efectuează verificări cu privire la un incident care ar fi avut loc la data de 8 noiembrie a.c., în incinta unui liceu din municipiu, unde un elev în vârstă de 14 ani ar fi avut asupra sa o armă, nesupusă autorizării, cu privire la care se efectuează verificări. Din primele informaţii, minorul ar fi arătat arma colegilor, iar în timpul manevrării acesteia, din neatenţie, o bilă din plastic ar fi fost proiectată în zona feţei unei colege”, a transmis IPJ Cluj.

Măsuri aplicate elevului

Polițiștii au intervenit prompt, ridicând arma și sancționând contravențional elevul implicat. Acesta a primit o amendă în valoare de 1.000 de lei, conform Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.

Situația părinților și a autorităților

