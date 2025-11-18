Seismul s-a produs, la ora locală 12:12, la adâncimea de 139,9 km, în apropierea următoarelor orașe: 44 km vest de Focșani, 61 km nord de Buzău, 68 km est de Sfântu-Gheorghe, 79 km est de Brașov și 93 km nord-est de Ploiești.

Vă reamintim că luna aceasta în România s-au produs nouă cutremure cu magnitudini între 2 și 3,5 grade.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele cu magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în județul Buzău, respectiv pe 11 mai, în județul Vrancea.

În 2025, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău, pe 16 septembrie.