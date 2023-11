Posesorii de animale de companie ar face orice pentru a se bucura cât mai mult timp de acestea. În funcție de cât de bine sunt îngrijite, pisicile pot trăi până la 15 ani. În realitate însă, vârsta lor este mult mai mare, pentru că un an al pisicii echivalează cu mai mult timp în ani umani. Cum se calculează vârsta pisicii, de fapt, și care sunt factorii care influențează longevitatea felinei.

Câți ani trăiește în medie o pisică

Indiferent că au cumpărat sau au adoptat o pisică, posesorii de feline vor să se bucure cât mai mult timp de animalul lor de companie. Un lucru pe care îl au în comun pisicile și câinii este că îmbătrânesc mult mai repede decât oamenii, iar un an pentru ele echivalează cu mai mult timp în ani umani. Experții susțin că vârsta medie la care poate ajunge o pisică este de 10-15 ani umani, în funcție de cât de bine este îngrijită.

O pisică deparazitată, vaccinată, care primește hrană de calitate, are șanse mari să trăiască mai mult decât o pisică maidaneză. Specialiștii spun că intervin în ecuație și factorii genetici, precum și cei care țin de rasă. Unele rase de pisici sunt mai rezistente și mai longevive decât altele.

Cum se calculează vârsta pisicii

Pentru a afla vârsta pisicii, calculul este unul simplu. O lună pentru pisici este echivalentul a 6 luni la om. Astfel, atunci când o pisică are 2 luni, vârsta ei în ani umani este, de fapt, de un an. Calculul este valabil pentru primele luni din viața felinei. La vârsta de un an, pisica are, de fapt, 24 de ani umani, spun specialiștii.

După primul an, la fiecare an din viața pisicii se vor adăuga 4 ani. Astfel, la 2 ani pisica va avea, de fapt, 28 de ani, la 3 ani va avea 32 de ani și așa mai departe. În acest mod, atunci când pisica ajunge la 10 ani, vârsta ei reală este de 60 de ani. Pisicile care trăiesc până la 15 ani umani ajung să aibă, conform calculului, 80 de ani.

Pisicile își petrec cea mai mare parte din zi dormind

O particularitate a acestor animale este că dorm foarte mult într-o zi. Spre deosebire de câini, care sunt foarte activi, pisicile petrec între 15 și 20 de ore pe zi dormind, în funcție de vârstă. Ele sunt active dimineața devreme și seara târziu, în rest își petrec timpul dormind.

Timpul dedicat odihnei depinde de mai mulți factori, precum vârsta pisicii, dar și mediul în care locuiește. Felinele care stau la curte sunt mai active decât cele de apartament. De asemenea, pisicile bătrâne și cele mici au nevoie de mai mult somn decât cele mature. Un pui de pisică poate dormi aproape toată ziua, în timp ce o pisică bătrână doarme până la 20 de ore pe zi. Pisicile mature dorm între 15 și 18 ore pe zi, în funcție de câtă activitate au în mediul în care locuiesc.

