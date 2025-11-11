Ingrediente:

1 conopidă medie

2 ouă

4 linguri de pesmet

3 linguri parmezan ras

2 căței de usturoi

1 legătură pătrunjel

Sare și piper

1 linguriță boia dulce (opțional)

2 linguri ulei de măsline.

Mod de preparare

Vei începe cu pregătirea conopidei. Rupe conopida în buchețele și spal-o bine. Fierbe-o în apă cu sare timp de 8–10 minute, până devine moale, dar nu terciuită.

Scurge-o bine și las-o să se răcească puțin.

Cum prepari chiftele de conopidă

Zdrobește conopida cu o furculiță sau paseaz-o ușor cu un blender (fără să devină piure complet).

Adaugă ouăle, pesmetul, parmezanul, usturoiul, pătrunjelul, sarea, piperul și boiaua. Amestecă totul până obții o compoziție modelabilă. Dacă este prea moale, mai adaugă puțin pesmet.

Urmează formarea și gătirea chiftelelor.

Pentru varianta la cuptor tapetează o tavă cu hârtie de copt și unge-o ușor cu ulei.

Formează chiftele mici, ușor aplatizate și așază-le în tavă. Coace-le la 190°C timp de 25–30 de minute, întorcându-le la jumătate pentru a se rumeni uniform.

Pentru varianta prăjită încălzește uleiul într-o tigaie antiaderentă. Prăjește chiftelele pe ambele părți până devin aurii (3–4 minute pe fiecare parte). Scoate-le pe hârtie absorbantă.