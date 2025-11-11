Ingrediente:
- 1 conopidă medie
- 2 ouă
- 4 linguri de pesmet
- 3 linguri parmezan ras
- 2 căței de usturoi
- 1 legătură pătrunjel
- Sare și piper
- 1 linguriță boia dulce (opțional)
- 2 linguri ulei de măsline.
Mod de preparare
Vei începe cu pregătirea conopidei. Rupe conopida în buchețele și spal-o bine. Fierbe-o în apă cu sare timp de 8–10 minute, până devine moale, dar nu terciuită.
Scurge-o bine și las-o să se răcească puțin.
Cum prepari chiftele de conopidă
Zdrobește conopida cu o furculiță sau paseaz-o ușor cu un blender (fără să devină piure complet).
Adaugă ouăle, pesmetul, parmezanul, usturoiul, pătrunjelul, sarea, piperul și boiaua. Amestecă totul până obții o compoziție modelabilă. Dacă este prea moale, mai adaugă puțin pesmet.
Urmează formarea și gătirea chiftelelor.
Pentru varianta la cuptor tapetează o tavă cu hârtie de copt și unge-o ușor cu ulei.
Formează chiftele mici, ușor aplatizate și așază-le în tavă. Coace-le la 190°C timp de 25–30 de minute, întorcându-le la jumătate pentru a se rumeni uniform.
Pentru varianta prăjită încălzește uleiul într-o tigaie antiaderentă. Prăjește chiftelele pe ambele părți până devin aurii (3–4 minute pe fiecare parte). Scoate-le pe hârtie absorbantă.