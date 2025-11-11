Cum să prepari chiftele din conopidă. Un preparat gustos și rapid

Cum să prepari chiftele din conopidă. Un preparat gustos și rapid
Cum să prepari chiftele din conopidă. Un preparat gustos și rapid

Acest preparat este foarte gustos și ușor de pregătit. Iată cum se prepară chiftelele din conopidă!

Ingrediente:

  • 1 conopidă medie
  • 2 ouă
  • 4 linguri de pesmet
  • 3 linguri parmezan ras
  • 2 căței de usturoi
  • 1 legătură pătrunjel
  • Sare și piper
  • 1 linguriță boia dulce (opțional)
  • 2 linguri ulei de măsline.

Mod de preparare

Vei începe cu pregătirea conopidei. Rupe conopida în buchețele și spal-o bine. Fierbe-o în apă cu sare timp de 8–10 minute, până devine moale, dar nu terciuită.

Scurge-o bine și las-o să se răcească puțin.

Cum prepari chiftele de conopidă 

Zdrobește conopida cu o furculiță sau paseaz-o ușor cu un blender (fără să devină piure complet).

Adaugă ouăle, pesmetul, parmezanul, usturoiul, pătrunjelul, sarea, piperul și boiaua. Amestecă totul până obții o compoziție modelabilă. Dacă este prea moale, mai adaugă puțin pesmet.

Urmează formarea și gătirea chiftelelor.

Pentru varianta la cuptor tapetează o tavă cu hârtie de copt și unge-o ușor cu ulei.

Formează chiftele mici, ușor aplatizate și așază-le în tavă. Coace-le la 190°C timp de 25–30 de minute, întorcându-le la jumătate pentru a se rumeni uniform.

Pentru varianta prăjită încălzește uleiul într-o tigaie antiaderentă. Prăjește chiftelele pe ambele părți până devin aurii (3–4 minute pe fiecare parte). Scoate-le pe hârtie absorbantă.

Chiftele de varză, un preparat vegan foarte gustos. Rețeta foarte rapidă