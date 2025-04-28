Cum motivează Înalta Curte de Casație și Justiție sentința judecătorului de la Ploiești privind anularea alegerilor

Cei trei judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție care au soluționat recursurile formulate de CCR și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, consideră că, „judecătorul Vasile Alexandru a excedat Constituția României și a dat dovadă de execes de putere și de zel”.
Instanța supremă a desființat în totalitate hotărârea pronunțată joi de Curtea de Apel Ploiești. Decizia este definitivă însă reclamanta Gheorghița Popescu a introdus o cale extraordinară de atac ce se va judeca marți la Instanța Supremă.
În motivarea redactată pe 18 pagini, consultată de Realitatea Plus, magistrații Instanței Supreme explică faptul că judecătorul de la Curtea de Apel Ploiești a făcut „un exces de putere și de zel”.
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Atât CCR, cât și Parchetul General au invocat în motivele de recurs că instanța de la Ploiești și-a arogat atribuții specifice puterii executive sau puterii legiuitoare ori în domenii excluse puterii judecătorești. Mai exact un exces de putere, care presupune încălcarea principiului separației puterilor în stat.
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„Prin exces de putere se încalcă ordinea constituțională și interesul public, instanța judecătorească exercitând funcțiile puterii judecătorești peste limitele statornicite prin Constituție. Or, instanța de fond a comis un exces de putere atunci când, analizând cererea de chemare în judecată, a respins excepţia necompetenţei generale a instanţelor judecătorești invocată de reprezentantul Ministerului Public şi a reţinut caracterul de act administrativ normativ al hotărârii Curţii Constituţionale atacate, apreciind aplicabile dispozițiile art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004”, scrie în motivarea Înaltei Curți.
De asemenela, judecătorii Curții Supreme consideră că judecătorul de la Ploiești a făcut o interpretare greșită a Constituției și ca au existat imixtiuni în atribuțiile CCR.
În această motivare va exista depus și un argument pentru cercetarea disciplinară a judecătorului Vasile Alexandru. Dosarul nu s-a finalizat, pentru că mâine au loc două căi de atac ale acestei decizii.