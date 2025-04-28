Cum motivează Înalta Curte de Casație și Justiție sentința judecătorului de la Ploiești privind anularea alegerilor

Publicat 28 apr. 2025, 20:17 Sursă Realitatea

Cei trei judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție care au soluționat recursurile formulate de CCR și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, consideră că, „judecătorul Vasile Alexandru a excedat Constituția României și a dat dovadă de execes de putere și de zel”.

Distribuie articolul