În urmă cu trei luni, Nicu Covaci dezvăluia că este nevoit să susțină un examen la Uniunea Compozitorilor pentru a primi atestat de compozitor și, deci, pensie. N-a reușit să treacă acel examen și, prin urmare, adio pensie.

„Eu nu am o pensie, deși am adus țării acesteia milioane. Sunt umilit, trebuie să mă duc zilele astea la Uniunea Compozitorilor, să dau examen de compozitor. După 50 de ani în care am compus atâtea piese și au încasat bani de pe urma lor, mi-au dat și mie o mică părticică, este drept. Dar ei nu-și pun întrebarea că atâta timp au încasat niște bani de a mine, pe piese compuse de mine, iar acum vor să mă pună să demonstrez că sunt compozitor. Nu este nimic, o să mă duc să dau examen, poate o să pic” declara artistul la Realitatea în decembrie 2022.

Citește mai multe pe puterea.ro.