Cum funcționa rețeaua șpăgilor în Constanța: "Radu Mazăre, dispret profund nu doar pentru lege, ci și pentru locuitorii orașului"

O afacere in baza careia orasul Constanta a fost pagubit cu suma de 155.627.317, 82 de lei, iar Mazare a primit mita, prin intermediul lui Strutisnky, suma de 20 de milioane de lei, sustin magistratii.



"Prin incheierea unor contracte fictive de publicitate cu o societatea controlata in fapt de inculpatul Mazare si in drept de inculpatul Strutinsky s-a urmarit pe de o parte ingreunarea probatiunii pentru faptele de coruptie comise de cei doi, dar, pe de alta parte, intrarea in posesia unor importante sume de bani, destinate finantarii Soti Neptun si a grupului de firme constituit de inculpatii Mazare, Strutinsky si alte persoane, condamnate de-a lungul timpului pentru fapte de coruptie (a se vedea cazul numitului Constantinescu Nicusor Daniel, fost presedinte al Consilului Judetean Constanta)", explica Inalta Curte.

"Astfel, pretinderea si primirea banilor s-a facut printr-un intermediar, SC Soti Cable Neptun SRL, societate cu care (din nou aparent) inculpatul Mazare nu mai avea o legatura, in conditiile in care, odata devenit primar, si-a instrainat formal partile sociale detinute unui alt asociat, prieten, om de incredere si partener de afaceri, in persoana inculpatului Strutinsky.



In ciuda acestui demers aparent legal, inculpatul Mazare si-a pastrat controlul asupra societatii al carei membru fondator a fost, atat in mod direct, cat si prin intermediul inculpatului Strutinsky, caci societatea in cauza, fiind un post de televiziune din Constanta, asigura principala expunere mediatica locala a inculpatului Mazare, avand rolul de a-l prezenta pe acesta intr-o lumina favorabila, fara nicio umbra de critica.



Discutiile repetate si constante purtate cu directorul departamentului de stiri al postului TV denota interesul real al inculpatului in controlarea acestuia, atat prin prezentarea unor asa-zise realizari pentru municipiul Constanta, cat si prin incercarea de a-si spala imaginea afectata de dosarele penale, mai vechi sau mai noi, in care avea calitatea de inculpat, toate fiind in legatura cu modul in care acesta si-a exercitat atributiile de primar al municipiului Constanta.



Astel, crearea si pastrarea unei imagini favorabile in ochii electoratului din Constanta era vitala pentru perpetuarea lui Radu Mazare in functia de primar al unuia dintre cele mai importante municipii din Romania, "care atragea dupa sine o putere sporita in cadrul partidului din care facea parte, atat la nivel local, cat si la nivel central."



"Prin urmare, chiar daca sumele de bani pretinse si primite cu titlu de mita au fost in cea mai mare masura destinate finantarii televiziunii Soti Neptun, aceasta denota doar aparent un grad de pericol social mai scazut faptelor comise de cei doi inculpati, in conditiile in care acest post TV era o rotita importanta intr-un angrenaj mai mare, de a carui buna functionare depindea prezentul si, mai ales, viitorul inculpatului Mazare si a acolitilor sai, inclusiv a inculpatului Strutinsky", motiveaza Inalta Curte.

"In egala masura, cu referire directa la faptele comise in legatura cu contractul de delegare a serviciului public de salubrizare incheiat cu SC Polaris M Holding SRL, este de retinut dispretul profund al inculpatului Mazare nu doar pentru lege, ci si pentru locuitorii municipiului Constanta, care au suportat (si inca o mai fac) din banii proprii tarifele supraevaluate ale serviciului de salubrizare a municipiului Constanta, iar prin acestea, si sumele platite si primite cu titlu de mita, mascate sub forma unor contracte de publicitate, al caror unic scop a fost colectarea unor sume de bani lunare, intr-o perioada lunga de timp, in beneficiul acelorasi inculpati", conchide instanta, scrie Ziare.com.