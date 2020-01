Cum alegem încălțămintea copiilor: 5 reguli de bază (P)

De indata ce micutul a facut primi pasi, va puteti gandi la o pereche de pantofi cu talpa mai tare, dar foarte flexibila. Asa cum vom vedea in continuare, modul in care alegeti acesti pantofiori este extrem de important pentru buna dezvoltare a copilului.

Pantofii protejeaza piciorul copilului in exterior si pe suprafetele neregulate care ar putea fi periculoase. In interior, insa, pe cat posibil, copiii pot sta desculti, pentru ca asa isi dezvolat cel mai bine echilibrul si coordonarea miscarilor. Mai mult, piciorusul copilului este moale si in plina dezvoltare, asa ca este imperios necesar ca parintii sa ii aleaga perechea de pantofi pentru copii in mod corespunzator. Vom vedea imediat care sunt regulile de baza in acest sens.

In functie de material

Materialul din care sunt realizat pantofii este foarte important. El trebuie sa fie unul usor si care sa permita piciorului sa respire. Pielea moale sau panza sunt cele mai recomandate. Evitati pielea rigida care poate impiedica dezvoltarea piciorului, sau materialele sintetice care nu permit piciorului sa respire.

In functie de talpa (tare sau elastica)

Talpa incaltamintei pentru copii trebuie sa fie cat mai flexibila si aderenta pentru a oferi o buna tractiune si a permite miscarile naturale ale piciorului. Nu se recomanda pantofii cu talpa neteda sau rigida.

Incaltaminte pe glezna sau sub glezna?

Pentru primii pasi ai copilului si pana la doi ani cand el se deprinde cu toate tainele mersului, alergatului, saritului si rasucitului, va avea nevoie de incaltaminte care sa permita miscarile naturale ale gleznei. Medicii pediatri recomanda parintilor sa aleaga incaltamintea sub glezna, copilul avand astfel posibilitatea sa isi dezvolte armonios forta, incheieturile si miscarile ideale pentru mers. Incaltamintea pe glezna, mai ales daca este foarte rigida, blocheaza in mare parte aceste miscari si poate duce in timp la probleme grave legate de postura sau mers.

Sireturi sau Velcro?

Modul de fixare al pantofului este si el important. Acesta trebuie sa fie cat mai sigur, usor de utilizat si sa fixeze foarte bine pantoful pe piciorusul copilului. Sistemele de fixare cu velcro faciliteaza incaltarea si descaltarea pantofilor si elimina grija sireturilor care se pot dezlega in orice moment. Ele au insa dezavantajul ca pot fi usor manipulate de copil care se va bucura sa se descalte chiar si cand nu este cazul. Astfel, sistemul de fixare cu sireturi poate fi mai sigur, dar parintii trebuie sa se asigure ca au legat bine sireturile, eventual cu dublu nod care sa nu se dezlege prea repede.

Fii atent la orice semn de disconfort

Este extrem de important ca pantofii sa fie potriviti ca marime, pe lungime dar si pe latime, si foarte confortabili. Ei nu trebuie sa lase urme pe piciorus dupa cateva minute de purtare. Din pacate, cei mici nu stiu sa spuna daca incaltamintea este sau nu potrivita si confortabila, asa ca parintii trebuie sa invete tot ce este necesar pentru a o alege corespunzator.

Inainte de a porni la cumparaturi, masurati piciorul copilului pe lungime si latime. Daca nu stiti cum, rugati vanzatorul sa va ajute. Totodata, trebuie tinut cont de spatiul de crestere care este de jumatate de centimetru. Daca incaltamintea este moale, acest spatiu se poate verifica prin presarea varfului pantofiorului - intre varful degetelor si varful pantofilor trebuie sa fie 5 mm.

Piciorul copilului creste foarte repede - cca o masura la trei luni, sau chiar la o luna - asa ca parintii trebuie sa verifice periodic daca pantofii mai sunt potriviti. Totodata, ei trebuie sa fie atenti la semnele de uzura care pot aparea, atat pe exterior, cat si pe interior, pentru ca pot crea disconfort micutului.

De asemenea, daca se observa ceva in neregula - mersul opilului pare impidicat, micutul acuza durere sau nu vrea sa se incalte - parintii ar trebui sa se asigure ca pantofii sunt confortabili.

Oricat de incredibil pare, pantofii copiilor trebuie schimbati des pentru a permite buna dezvoltarea a piciorului. Parintii nu trebuie sa astepte pana in momentul in care unghiile si degetetelele copilului incep sa se curbeze ca sa cumpere o noua pereche de pantofi. Cumpararea lor trebuie planificata cu atentie poate chiar lunar pentru a preveni situatiile nedorite. Totodata, se recomanda ca pantofii sa fie probati spre sfarsitul zilei, cand picioarele sunt mai umflate.

Astfel ei vor fi confortabili pentru copil pe tot parcursul zilei. Ei nu trebuie sa fie nici prea mari si nici prea mici si sa se fixeze cat mai bine pe picior pentru a nu aluneca pe lungime sau latime. Si inca ceva - inainte de moda, confortul piciorului copilului primeaza!