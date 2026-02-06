Cu cât închiriază Ilie Bolojan apartamentul său din Oradea

De când a preluat conducerea PNL și ulterior funcția de președinte interimar, Ilie Bolojan a fost nevoit să își stabilească reședința în Capitală. Înainte de această etapă, locuia în Oradea, într-un apartament achiziționat în 2008, chiar în perioada în care a devenit primar. Acolo a trăit ani buni, până când viața personală și cariera au luat direcții diferite.

Apartamentul premierului se află într-un bloc situat pe strada Cetății, în zona centrală a Oradei. Este singura proprietate pe care a cumpărat-o în oraș, înainte locuind în Aleșd, unde deținea un apartament și un spațiu comercial. În plus, are câteva terenuri și imobile în Vadu Crișului, moștenite de la părinți.

Clădirea în care se află apartamentul este amplasată pe o stradă îngustă, în vecinătatea unei spălătorii auto. La parter funcționează mai multe spații comerciale, printre care un magazin de mobilă, o clinică și un bar. Locuința l-a costat în jur de 60.000 de euro la momentul achiziției, sumă acoperită printr-un credit pe 25 de ani, pe care l-a achitat anticipat.

Apartamentul, închiriat pentru o sumă surprinzător de mică

Ilie Bolojan s-a căsătorit încă din studenție cu Florentina, psiholog de profesie. Relația lor s-a încheiat în urmă cu mai mulți ani, în perioada în care acesta s-a concentrat tot mai mult pe activitatea profesională. Din mariaj au rezultat două fiice, care au copilărit în apartamentul din Oradea. După separare, Bolojan a rămas singur în locuință, până când cariera l-a mutat definitiv la București.

Odată plecat, apartamentul a fost dat în chirie. Conform declarației de avere depuse anul trecut, în 2024 premierul a obținut 3.120 de euro din închiriere, ceea ce înseamnă aproximativ 250 de euro pe lună. La cursul BNR de atunci, suma echivala cu aproximativ 1.200 de lei lunar.

Viața actuală: locuință de protocol în Capitală

În prezent, Ilie Bolojan locuiește într-o vilă situată pe strada Gogol, una dintre casele de protocol ale statului. Imobilul a fost ocupat anterior de Traian Băsescu, care a fost evacuat în martie 2022 de către autorități.

