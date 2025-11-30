Criza de apă potabilă din Prahova. 50.000 de sticle de apă, livrate sinistraților din zonele afectate




Livrare de apă potabilă pentru Prahova și Dâmbovița: Peste 50.000 de litri de apă din rezerva de stat sunt așteptați să ajungă în localitățile afectate de sistarea alimentării, începând cu ora 22:00.

Măsurile de sprijin pentru populația afectată de întreruperea alimentării cu apă în Prahova și Dâmbovița se intensifică, ca urmare a Hotărârii CNSU nr. 32 din 30 noiembrie 2025. După livrarea de urgență a 50.000 de litri de apă potabilă duminică seară, în prima parte a zilei de luni vor ajunge încă 150.000 de litri de apă. Cantitatea poate fi suplimentată în zilele următoare, până la restabilirea alimentării normale.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a dispus o manevră de forțe și mijloace, dislocând autospeciale de transport pentru a asigura prioritar apa potabilă pentru unitățile sanitare din zonele afectate (Prahova, Dâmbovița și Argeș), după cum urmează:

  • Argeș: 1 autocisternă de 30.000 litri (de la ISU Timiș).

  • Prahova: 1 autocisternă de 30.000 litri (de la ISU Timiș) și 1 autocisternă de 10.000 litri (de la ISU Brașov).

  • Dâmbovița: 1 autocisternă de 9.000 litri (de la ISU București-Ilfov).

Nevoia de apă potabilă pentru restul populației va fi acoperită prin distribuirea rezervelor de stat și prin suplimentarea capacității furnizorilor locali.

În județul Prahova, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) a decis ca ISU Prahova să se ocupe de transportul și distribuirea apei menajere (strict interzisă consumului uman), utilizând cele 4 autocisterne de 9.000 de litri din dotare.

Duminică seară, distribuirea apei menajere s-a desfășurat în localitățile Câmpina, Telega, Băicoi, Bănești și Brebu. Celelalte localități afectate au informat ISU Prahova că, momentan, dispun de surse alternative și nu au nevoie de furnizare suplimentară.

Autoritățile locale sunt responsabile pentru stabilirea punctelor de distribuire și pentru asigurarea recipientelor, cu mențiunea expresă că apa distribuită în acest regim este destinată exclusiv uzului menajer.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI), DSU și IGSU rămân mobilizate pentru a monitoriza situația.