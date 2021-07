"Eu, mâine voi depune plângere penală pe numele lui Igor Dodon pentru că a încălcat legea în privința mea făcând exces de putere și abuz în serviciu. De la acel abuz s-a pornit acest tăvălug, am stat 6 luni în închisoare, am fost prizonier. Am făcut dovadă că sunt cetățean al Republicii Moldova astăzi când am votat. Deci iată dovadă clară că dreptul meu constituțional de a candida și de a fi ales a fost încălcat flagrant de Igor Dodon.

Eu sper că justiția să își facă treaba măcar acum, după dată de 11 iulie și să avem în sfârșit un stat de drept, e singură șansă la 30 de ani de la independența Republicii Moldova să schimbăm soarta acestei țări. Am încredere în majoritatea cetățenilor Republicii Moldova.

Chiar dacă eu nu candidez, le spun să aibă încredere în echipa din care fac parte, să fie alături de ei și să dea un vot de încredere pentru că Moldova să se schimbe de mâine.

Părerile sunt împărțite, sondajele sunt și ele în funcție de cine le comandă. Doamna Maia Sandu și PAS conduc într-un fel detașat față de restul partidelor dar nu știu dacă vor reuși să facă majoritatea simplă 50% +1 fără a avea aliați. SIngurii aliați ai PAS-ului pe care Maia Sandu îl susține suntem NOI. Toți ceilalți sunt oameni ai trecutului", a declarat Cristian Rizea, în direct, la Realitatea PLUS.