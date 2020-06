Creștere exponențială a numărului infectărilor! Raed Arafat a explicat de ce COVID nu este ”o biată gripă”

”Acum cateva zile, un profesor in medicina spunea, intr-un interviu despre COVID-19, ca este vorba doar despre o “biata gripa” !

In lume, zeci de mii de persoane din domeniul medical s-au infectat cu virusul care cauzeaza Covid-19, unii ajungand sa fie in stare critica.

Recent, Biziday a publicat o stire despre faptul ca decesele cauzate de COVID-19 in randul cadrelor medicale din Rusia au ajuns la aproape 500. In SUA numarul deceselor cadrelor medicale a atins aproximativ 600 iar in Italia, Spania, China si alte tari, decesele in randul cadrelor medicale au fost tot la un nivel ridicat.