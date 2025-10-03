Cremă anti-aging, făcută în casă din produse naturale

Frumusețea a reprezentat dintotdeauna o provocare pentru toate femeile. Odată cu înaintarea în vârstă tenul necesită o îngrijire mai atentă pentru a-și păstra fermitatea, hidratarea, elasticitatea sau pentru a scăpa de petele pigmentare și reduce porii dilatați, care apar tot odată cu trecerea anilor.

Cu toate că piața produselor cosmetice este suprasaturată, de multe ori ne este greu să găsim o cremă potrivită tenului nostru. În plus, multe dintre acestea sunt foarte costisitoare, iar rezultatele nu sunt pe măsura așteptărilor. Nu mai punem la socoteală faptul că majoritatea cremelor sunt pe bază de ingrediente chimice, iar acestea nu sunt tocmai sănătoase pentru piele.

Vă recomandăm o cremă pe care o puteți prepara acasă, și care datorită ingredientelor naturale ajută la reducerea ridurilor, a petelor pigmentare și, de asemenea, închide porii dilatați, care dau un aspect neplăcut tenului.

Iată care sunt ingredientele naturale de care aveți nevoie pentru prepararea acestei creme.

Ingrediente:

3 linguri de orez;

1 lingură de amidon din porumb;

2 linguri de lapte praf;

250 ml. apă;

1 linguriță de ulei de argan;

10 picături de ulei de măceșe;

3 picături vitamina E;

coaja uscată de la o portocală.

Mod de preparare și folosire, cremă anti-aging:

Se amestecă orezul cu amidonul, laptele praf și apa. Aceste ingrediente se pun la foc mic și se lasă la fiert, dar nu fierbeți foarte tare orezul. Se ia apoi amestecul de pe foc, iar după ce s-a răcit se mixează la blender.

Mixtura rezultată se va strecura printr-un tifon. Partea mai consistentă, cea rămasă în tifon, poate fi folosită sub formă de scrub, aplicat pe mâini și corp, masându-se ușor timp de 2 minute. Apoi se va spăla cu apă călduță.

În mixtura strecurată, cea trecută prin tifon se va adăuga coaja uscată de la o portocală, însă după ce o veți da printr-o râșniță pentru a o tranforma în pulbere. Apoi veți adăuga uleiul de argan, uleiul de măceșe și vitamina E.

Se vor amesteca toate aceste ingrediente, rezultând o cremă naturală, ideală pentru orice tip de ten. Crema aceasta o puteți pune într-un borcănel și o veți depozita la frigider pentru până la șapte zile.

În aceste zile o puteți folosi zilnic, seara înainte de culcare. O aplicați pe față, gât și decolteu și masați ușor timp de 3-4 minute și o lăsați apoi să acționeze pe piele timp de maximum jumătate de oră. După aceea spălați-vă pentru a îndepărta resturile de cremă anti-aging.

Această cremă conține doar ingrediente naturale și nu ar trebui să provoace reacții adverse, însă dacă știți că sunteți sensibil la unele dintre aceste ingrediente adresați-vă medicului dermatolog înainte de a o prepara și folosi.