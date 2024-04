Cozmin Gușă a fost la un pas de moarte și crede că cineva i-a pus gând rău! Consultantul politic a povestit în exclusivitate pentru Realitatea Plus cum motorul mașinii i s-a oprit brusc în drum spre București. Tehnicienii de la service-ul auto unde a dus autovehiculul la reparat au descoperit substanțe străine în rezervor, iar acum Gușă suspectează că cineva i-a sabotat mașina. Totul, după ce au apărut informații că politicianul ar urma să candideze la primăria Capitalei.

"Motorul mașinii mele, care este un motor în V (nu trebuie să dau marca), este o mașină foarte bună, nouă. S-a blocat. Am reușit să o redresez cu greu, deși și volanul s-a blocat. Am rămas pe dreapta, pe acostament, fără să intru în șanț. Sperietura a fost mare. Toate injectoarele au fost distruse; paguba este de câteva mii de euro, deoarece în rezervorul mașinii mele au fost introduse substanțe care încă se văd. Băieții de la service n-au mai văzut niciodată așa ceva. Probabil că ei n-au vrut să mă sperie; au vrut să mă omoare. Pentru că, dacă îi pui unui om substanțe în rezervorul mașinii ca să se oprească la viteză mare dintr-o dată, să se blocheze tot. Noroc că eram pe centură și urma un sens giratoriu și am încetinit."