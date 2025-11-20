Anchetatorii de la Direcția Generală Anticorupție (DGA) au intervenit la sediul Serviciului Poliției Rutiere Arad și au ridicat mai multe documente, inclusiv procese verbale de sancționare a șoferilor.

Acțiunea are loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad și vizează un caz de abuz în serviciu și obținere de foloase necuvenite, legat direct de modul în care erau aplicate amenzile în trafic.

Conform reprezentanților DGA, un agent de poliție rutieră este vizat în această fază a investigației. Deși cercetările se desfășoară deocamdată in rem (cu privire la faptă), acuzațiile sunt centrate pe posibile nereguli comise de agent.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad au clarificat că nu a fost vorba de o percheziție, ci de o ridicare de documente dispusă de procuror, documente care au fost oferite voluntar de către Serviciul Poliției Rutiere. În schimb, Inspectoratul de Poliție Județean Arad a refuzat să facă orice comentariu pe marginea subiectului.