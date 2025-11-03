Copila cântărea mai puțin de 20 de kilograme, o greutate mult sub limita normală pentru vârsta ei.

Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș au fost alertați de cadrele medicale, care au raportat cazul ca posibil abuz sau neglijare, conform procedurilor legale.

„Am fost anunțați de spital pe 27 octombrie și am mers imediat să vedem despre ce este vorba. Am discutat și cu mama fetiței și am cerut emiterea unui ordin de protecție, însă solicitarea a fost respinsă de instanță. Am sesizat Poliția și așteptăm rezultatele anchetei. Din punctul nostru de vedere, lucrurile nu sunt în regulă”, a declarat Silviu Ungur, directorul DGASPC Maramureș, pentru News.ro.

Acesta a mai precizat că, dacă situația o va impune, instituția va depune o nouă cerere pentru protecția copilului, imediat ce starea medicală a micuței se stabilizează.

Ancheta penală, preluată de Parchet

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș, care investighează posibile fapte de abuz sau neglijență asupra minorului. În paralel, DGASPC desfășoară propria anchetă socială pentru a clarifica condițiile în care a fost crescut copilul adoptat la vârsta de 3 ani.

Fetița rămâne internată în spital, unde primește îngrijiri medicale și este atent monitorizată de echipa de specialiști.

„În primul rând, prioritatea noastră este sănătatea copilului. După ce medicii ne vor confirma că este în afara oricărui pericol, vom analiza toate măsurile legale necesare pentru siguranța ei”, a mai spus directorul DGASPC.