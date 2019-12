Copiii abandonați în spitale învață să le spună mamă și tată medicilor și asistentelor

Stelică avea doar cinci luni când a ajuns la spitalul Marie Curie, acolo unde a fost operat pentru o malformație congenitală a inimii. A fost diagnosticat cu sindrom down la naștere și a fost părăsit de mama lui într-o maternitate din provincie.



”Familia a refuzat ideea de a îngriji un astfel de copil, plus contextual unei mame minore.

A împlinit un an în octombrie și vestea bună este că și a găsit părinți și va merge în plasament într-o familie în Oradea. În cel mai scurt timp posibil”.

Cine a avut grija de stelica pana a implinit un an de zile?

”Toata lumea din sectie, absolut toata echipa, infirmiere, rezidenti, medici, asistente”, a declarat ALEXANDRA ISTRATE BÎRZAN, medic specialist pediatru.



Stelică nu este singurul abandonat în spital imediat după naștere.



O mie de copii sunt abandonaţi, an de an, în spitale, chiar de către cele care le-au dat viaţă! Micuţii, mulţi dintre ei bolnavi sau născuţi prematur, rămân în paturile de spital, doar în grija unor oameni cu suflet mare”, a spus CRISTINA ȘTEFAN.



De cele mai multe ori, noi le organizam zile de nastere, noi le organizam de cele mai multe ori botezuri sau petreceri, zile de nume, le luam cadouri, le facem tort, le decoram camerele”, a mai precizat ALEXANDRA ISTRATE BÎRZAN, medic specialist pediatru.



Sunt copii cu probleme speciale si parintilor le este foarte greu si ca atare renunta la ei.

Alti copii au probele grave neurlogice, au sonturi, trebuie sa vina la consult, lunar, la 3 luni. Pentru unii este foarte complicat lucrul acesta, din punct de vedere social, dar si parinti ca si statut social nu au cunostiintele necesare sa faca lucrul acesta, si intr-adevar renunță, potrivit lui CĂTĂLIN CÂRSTOVEANU, șef Secția de Terapie Intensivă de la Spitalul Marie Curie.



De aproximativ un an și jumătate, la Marie Curie vin și voluntari care petrec timp cu cei mici. Asta după ce trec de un curs de instruire predat de medici.

Nu am copii, urmează să am o familie, sa fiu aasi incerc acea dragoste de mama sa o ofer copiilor abandonati, copiilor care nu au ales sa aiba aceasta soarta”, a declarat OLGA VINTANIUC, voluntar.



Potrivit UNICEF, 75% dintre copiii ajunși în sistemul de protecție socială au fost părăsiți imediat după naștere.