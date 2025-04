Contul de TikTok al jurnalistului Ion Cristoiu a fost suspendat. Cristoiu: Mi-am amintit de cenzura de pe vremea comunismului

"Am postat zi de zi până azi la 16.40, fără să primesc niciun avertisment m-am trezit cu un mesaj că mi-a fost suspendat contul, nu de la ei, iar and m-am uitat la motive, am văzut că au luat postări din ianuarie și februarie si mi le-au pus ca și cum aș fi primit avertisment. Deci s-a întâmplat ceva în după-amiaza asta, au priit un telefon cei de la TikTok, "băi, îl scoți acum, nu mai discutăm!". De aceea sunt uimit, din 23 martie nu mi-au dat niciun avertisment, nu mi-au spus că sunt în urmărire și ca să poată motiva au luat niște postări anterioare, ca și cum n-aș fi ținut cont de 7 avertismente și m-au închis", a declarat Ion Cristoiu.

"Poliția politică se instalează în România cu fiecare zi care trece. Tot ceea ce a spus la Munchen J.D. Vance se confirmă: libertatea de exprimare nu mai este una dintre valorile Europei.

Cum nici dreptul de a vota sau de a fi votat nu mai este. Este cel mai grav abuz împotriva unui jurnalist pe care conducerea sorosistă a României îl face de la Revoluție încoace. Jos cenzura! Turul doi și țara înapoi!”, a scris Tucă pe siteul său.

Ion Cristoiu avea peste 173.000 de urmăritori și 7,8 milioane de aprecieri.