Lovitură din partea Consiliului Superior al Magistraturii, dincolo de condamnarea publică a declarațiilor făcute de vicepremierul Oana Gheorghiu. Este vorba de declarațiile pe care cei de la CSM le cataloghează ca fiind făcute într-un mod iresponsabil și populist.

Vicepremierul lui Bolojan, în vizorul CSM după declarațiile-șoc

CSM trece la atac și o acționează în justiție pe mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan. Oana Gheorghiu este acuzată de magistrații care reprezintă Consiliul Superior al Magistraturii de faptul că a incitat la ură și la discriminare, ceea ce a dus la antagonizarea societății față de corpul profesional și față de magistrați.

Sesizarea organelor penale este făcută pentru această acuzație, conform membrilor CSM, după ce Oana Gheorghiu a făcut trimitere la veniturile celor din justiție, spunând că ar putea fi hrăniți mulți copii înfometați cu banii respectivi. Oana Gheorghiu spune că cei din justiție trebuie să înțeleagă situația socială a acestora.

În acest fel, Oana Gheorghiu nu face decât să atragă și mai multă ură la adresa magistraților pe un fond emoțional și se subminează nu doar independența justiției, ci și respectul datorat acesteia într-un stat de drept.

Rămâne de văzut cum va acționa Parchetul în această poveste, deoarece în mod normal, Oana Gheorghiu are imunitate atunci când vine vorba de declarații politice.

În primă fază, Oana Gheorghiu urmează să fie audiată la parchet.