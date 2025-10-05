PFAS (substanţe per- şi polifluorurate) nu se descompun în mediul înconjurător, acumulându-se în ecosisteme, în apa potabilă şi în organismul uman, ceea ce ridică serioase probleme de sănătate şi mediu.

Noile restricţii vor intra în vigoare până la sfârşitul lunii octombrie, cu perioade de tranziţie variabile — de la câteva luni pentru unele industrii până la zece ani, în funcţie de domeniul de utilizare. Vânzarea extinctoarelor portabile care conţin PFAS va fi interzisă după şase luni, iar utilizarea acestora în activităţi de instruire, testare şi de către serviciile municipale de pompieri va fi restricţionată după 18 luni.

Pentru siturile industriale cu risc ridicat, care stochează cantităţi mari de lichide inflamabile, se va aplica o perioadă de tranziţie de zece ani.

”Aproximativ 60% din spumele de stingere conţin PFAS, ceea ce a dus la numeroase cazuri de contaminare a solului şi a apei, inclusiv a apei potabile. Aceasta este o etapă importantă în combaterea poluării cu PFAS în întreaga Europă”, a declarat comisarul european pentru mediu, Jessika Roswall, conform news.ro