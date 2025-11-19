Scopul investigației este de a stabili dacă starea medicală a copilului permitea administrarea anesteziei și dacă decizia de a recurge la sedare a fost una prudentă sau, dimpotrivă, mult prea grăbită, a transmis dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România.​

„Ancheta are ca scop stabilirea dacă starea de sănătate a copilului permitea administrarea anesteziei și dacă medicii nu s-au grăbit când au decis sedarea copilei”, a precizat Catalina Poiana, președinta Colegiului Medicilor din România, în cadrul unei conferințe de presă.

Procurorii care investighează cazul așteaptă raportul medico-legal complet, după ce concluziile preliminare ale autopsiei au relevat că micuța suferea de mai multe afecțiuni preexistente, potrivit surselor medicale citate.

Ancheta va analiza toate documentele medicale ale copilului, inclusiv dosarul de la medicul de familie și analizele efectuate anterior procedurii stomatologice, pentru a reconstitui traseul medical și a identifica eventuale erori ale echipei medicale.​

„O anchetă disciplinară condusă de Colegiul Medicilor va lua în discuție felul în care a fost evaluat copilul înaintea administrării anesteziei, decizia de a da această anestezie și felul în care s-a efectuat actul medical. Totodată, în cazul în care există și o anchetă penală, aceasta primează”, a declarat Catalina Poiana.

Ancheta are loc sub coordonarea procurorului de caz și presupune analizarea probelor prelevate de la fața locului, a aparaturii folosite în clinică și a imaginilor de pe camerele de supraveghere din cabinet. Surse medicale menționează că fetița avea afecțiuni care ar fi contraindicat anestezia, iar medicii legiști urmează să stabilească dacă aceste probleme ar fi putut fi identificate de către anestezist înaintea intervenției.​

Imediat după incident, Ministerul Sănătății a suspendat activitatea clinicii stomatologice în cauză, ca urmare a neregulilor identificate de către Inspecția Sanitară de Stat, care a aplicat și amenzi de 100.000 de lei. Raportul de control a fost transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru continuarea anchetei penale.​